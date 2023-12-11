Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi: 'Ücret görüşülmedi'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yapıldı.

1 saatten kısa süren toplantının ardından açıklama yapan Türk-İi Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi" dedi.

İkinci toplantının 18 Aralık Pazartesi saat 13.30'da yapılacağı açıklandı.

Bakan: En makul noktada belirlenmesi için çalışacağız

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Işıkhan, asgari ücretin 'kimseyi mağdur etmeyecek en makul noktada' belirleneceğini öne sürdü. Işıkhan, iktidarın çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğine ilişkin iddiasını da yineledi.

Işıkhan, özetle şunları söyledi:

"Şartlar ne olursa olsun kayıt dışı istihdam ve işsizlik ile mücadeleye devam edeceğiz. Toplantıların adil bir değerlendirme anlayışı ile gerçekleşeceğine inanıyorum. Ekonomideki genel toparlanmanın etkisi ile önümüzdeki yıl istihdam artışı bekliyoruz. Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız."

İşçi ve patron temsilcilerinden 'geliri koruma' çağrısı

Işıkhan'ın ardından söz alan TİSK Genel Sekreteri Koç, "İstihdamın korunması ve artırılması için verilecek destekler önemli. Yaşam maliyetlerine karşı tüm çalışanların gelirleri korunmalı" diye konuştu.

Koç'un ardından işçi heyeti adına söz alan Türk-iş Genel Başkan Yardımcısı Ağar ise komisyonda bu sene ilk kez görev yapacak işçilerin yaşadıklarını doğrudan anlatacağını anımsattı. Ağar, "Belirleyici olan hükümetin yaklaşımı" dedi. Ağar, işçiye karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesini beklediklerini kaydetti.

Taraflar vergi indiriminde mutabık

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer alacak. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek.

Yeni asgari ücret için talebini kamuoyuyla henüz paylaşmayan TÜRK-İŞ, "İnsan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret talep ediyor.

Yeni asgari ücretin bu yıl işçi, patron ve hükümetin üçlü mutabakatıyla belirlenmesini isteyen TİSK ise ücretin dengeli, "istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması" gerektiği görüşünde. TİSK'in asgari ücret işveren desteğinin artırılarak devam ettirilmesi konusundaki ısrarı da sürüyor.

İşçi ve işveren tarafı asgari ücretteki görüş farklılığına rağmen vergi indirimi konusunda mutabık. Her iki taraf, ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasında hemfikir.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret net 11 bin 402 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Bu yılının ocak-haziran döneminde net 8 bin 506 lira olarak uygulanan asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti.