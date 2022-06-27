Asgari Ücret Tespit Komisyonu 29 Haziran'da toplanacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını açıklamasının ardından, komisyonun toplanma günü belli oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 29 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te Çalışma Bakanlığı'nda toplanacağı belirtildi.

Erdoğan bugün "Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Detaylarını daha sonra açıklayacağımız çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum" demişti. Bu hafta sonunda komisyonun çalışmalarını tamamlayacağını kaydeden Erdoğan, "Asgari ücret artışı yapılırken özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir" sözlerini kullandı.