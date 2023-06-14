Asgari ücret için kritik görüşmenin tarihi belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı dün yapılmıştı.

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçileri temsilen Türk-İş, patronları temsilen TİSK heyeti katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı bir saat sürdü.

Asgari ücret pazarlığında kritik görüşme ise Pazartesi günü yapılacak.

NTV'nin haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'la pazartesi günü saat 14.00'te asgari ücret için bir araya gelecek.