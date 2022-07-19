Asgari ücret için günde 15 saat çalıştırılan Trendyol Go emekçileri eylemde

Eskişehir’de Trendyol Go emekçileri insanca yaşayabilecekleri bir ücret talebiyle eylem yapıyor. Tepebaşı Trendyol deposu önünde buluşan emekçiler Espark’a doğru konvoy halinde yola çıktı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na konuşan Trendyol Go emekçileri kendilerine yaklaşık yüzde 10 zam gibi bir zam teklif edildiğini ve masrafları düştüklerinde asgari ücret kazanabilmek için günde 15 saat çalışmak zorunda olduklarını aktardı.

Emekçiler, sosyal hayatlarının kalmadığını, uyumaya dahi az vakit ayırabildiklerini belirtti. İşe girdiğinde benzinin 10 TL olduğunu söyleyen Trendyol Go emekçisi, en azından enflasyon oranında bir zam talep ettiklerini dile getirdi.

İşçiler, “Zamlar yaşam koşullarını ciddi derecede düşürdü. İşe başladığımız zamanki koşullarımızı yakalamamız imkânsız. İşe başladığımızda 12TL olan benzin şu an 2 katından fazla olduğu için haliyle benzine harcadığımız paranın çok daha fazlası ücrete gidiyordu. Buna rağmen ücretler istenilen oranda arttırılmıyor” dedi.

Emekçiler seslerini daha fazla duyurmak için konvoy halinde şehirde dolaşmaya devam ediyor.

📢Eskişehir Trendyol Go işçileri olarak eylemdeyiz!



🔴Sefalet ücretini kabul etmiyoruz, İnsanca bir ücret istiyoruz!



👇https://t.co/F8NqHasZb3 pic.twitter.com/h9363sUhbN — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) July 19, 2022

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