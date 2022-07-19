Yamata Yatırım'da işçiler hakları verilmeden işten çıkarılıyor

Rusya’nın en büyük doğalgaz tekeli olan Gazprom Şirketi’nin Amur bölgesinde devam eden Doğalgaz İşleme Tesisi şantiyesinde çalışan işçiler yüklenici firma olan Yamata Yatırım tarafından hakları ödenmeden tek tek işten çıkarılıyor.

Amur Doğalgaz İşletme Tesisi Rusya’nın en büyük dünyanın ise sayılı büyüklükte işletmelerinden biri olarak inşaası devam eden projeleri arasında yer alıyor. İşletmenin sahipleri ve yatırımcıları Gazprom, Çin Petrol, Mühendislik & Construction Corporation (CPECC), müteahhitleri ise Yamata Yatırım, Rönesans Holding ve Brav-Tr.

Daha önce de hak gaspı ve kötü çalışma koşullarıyla gündeme gelen ve Rus, Çin ve Türkiye sermayesinin önemli kâr elde ettikleri projelerden biri olan şantiyede kötü çalışma koşulları hiçbir ders çıkarılmamış gibi süregidiyor. Korona hastası olan işçilerle çalışan diğer işçiler aynı koğuşlarda kalmaya devam ediyor. Kötü yemekler ve yemek sıralarında bekleyen işçilerin izdihamının önüne geçecek önlemlerin alınmıyor oluşu, ortak kullanım alanlarının temizlenmemesi devam eden problemler arasında.

Kaynak işçisi: Bizi kandırmaya çalışıyorlar

Şantiyede kaynak işçisi olarak çalışan Gören Polat yaşadıklarını Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı’na anlattı. Polat şunları söyledi:

"Rusya’nın Amur bölgesindeki şantiyede bundan 5 ay önce kaynak işçisi olarak işe başladım. Yamata Yatırımın alt taşeronu olan İSM firması tarafından işe alındım. Saatlik ücretimin 7 dolar olacağı söylendi ama 5,35 dolar üzerinden hesaplıyorlar. İSM firması tarafından yetkili kimseyi burada bulamıyorum. Her şeyle Yamata Yatırım ilgileniyor. 5 aydan beri sadece 1100 dolar hesabıma yatırdılar. 4 aylık daha alacağım olduğu halde Yamata Yatırımın muhasebecileri beni işten çıkarıp 'Sen ülkene dön biz senin hesabına kalan ödemeni yatıracağız' diyerek kandırmaya çalışıyorlar. Daha önce işten çıkarılan arkadaşıma da aynı vaatte bulundular, arkadaşım memleketine döndü ama alacağını yatırmadılar. Ayrıca şantiyedeki koşullar da çok kötü. Koronavirüslü işçilerle aynı koğuş bölgesinde kalıyoruz. Sağlık riskleri taşıyoruz. Yemekleri ise çok kötü."

Şantiyedeki kötü çalışma koşulları nedeniyle işçiler tepkili

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