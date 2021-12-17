CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, dolar kurundaki artışa dikkat çekerek, "Asgari ücret daha cebe girmeden dünden bu yana 12 dolar eridi" değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Dolar = 16.21 TL , 1 Euro = 18,25 TL Asgari ücret şu an itibariyle 262 dolar. Ücret daha cebe girmeden, dünden bu yana 12 dolar eridi. Alım gücündeki düşüş devam edecek, troller "asgari ücrette büyük artış" diye yalana devam edecek." ifadesini kullandı.

Açıklanan 4250 net yeni asgari ücret dolar bazında dünkü kurla 274 dolar yapıyordu.