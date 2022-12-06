Asgari ücret anketi açıklandı: İşte halkın beklentisi…

Milyonlarca çalışanın gözü 2023 asgari ücretine çevrilmişken, Yöneylem Araştırma halka "Asgari ücret ne kadar olmalı?" sorusunu yöneltti.

Katılımcılara “Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?” sorusu yöneltilirken verilen yanıtlar şöyle oldu:

7000 liranın altında olmalı: yüzde 5,3

7000-7500 arası olmalı: yüzde 3,8

7501-8000 arası olmalı: yüzde 6,9

8001-8500 arası olmalı: yüzde 7,6

8501-9000 arası olmalı: yüzde 7,3

9001-9500 arası olmalı: yüzde 3,7

9501-10000 arası olmalı:yüzde 15,8

10000 lira üstü olmalı: yüzde 49,6