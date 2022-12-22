Asgari ücret açıklandı: Türk-İş toplantıya katılmadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 500 lira olarak açıkladı.

3 sandalyenin bulunduğu salonda Erdoğan'ın yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yer aldı.

Türk-İş toplantıya davet edilmediği bildirilirken, karara muhalefet şerhi koyması bekleniyor.

Türk-İş 9 bin lira demişti

2023 yılı asgari ücretinin belirlenmesi hedeflenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı 20 Aralık'ta yapılmıştı.

Toplantının ardından Türk-İş Başkanı Ergün Atalay basın mensuplarına yaptığı açıklamada, resmi tekliflerinin 9 bin lira olduğunu belirtmişti. Atalay bu rakamın kabul edilmesi durumunda imzayı atacaklarını, aksi halde masaya oturmayacaklarını söylemişti.