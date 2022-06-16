Asen Metal işçilerine 15-16 Haziran direnişinin yıldönümünde ziyaret

Kocaeli Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Asen Metal fabrikasında, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye olan işçiler, patron tarafından hukuksuzca işten çıkarıldı. Hukuki süreç devam ederken, hayat pahalılığı ve artan yoksullaşma koşullarına rağmen hukuksuz ve acımasızca işten çıkarılan işçiler mücadeleye devam ediyor.

DİSK’in duyurması üzerine ‘Emeğimiz, ekmeğimiz ve haklarımız için yaşasın 15-16 Haziran direnişimiz’ başlıklı buluşma için Kocaeli Dilovası’nda bulunan Asen Alüminyum fabrikası önünde toplanıldı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşen buluşmada Asen Metal’de fabrikanın batması pahasına bir sendika düşmanlığı olduğu fakat 52 yıl önce olduğu gibi Asen Metal’de de asla pes edilmeyeceği ve sendikayı kabul ettirene kadar mücadeleye devam edileceği belirtildi.

Ziyarete Türkiye Komünist Partisi Kocaeli İl Örgütü de katıldı.

Asen Metal işçileri sloganlarıyla, halaylarıyla ve coşkusuyla mücadelede kararlılıklarını bir kez daha gösterdi.