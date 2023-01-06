ASELSAN'dan ismi açıklanmayan uluslararası müşteriye 59 milyon avroluk satış

Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bugün yapılan açıklamaya göre; uluslararası bir müşteriyle 59 milyon 368 bin avro tutarında satış sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamada, söz konusu müşterinin isim bilgisine yer verilmedi. Açıklama şöyle:

“ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik olarak toplam bedeli 59 milyon 368 bin 579 euro tutarında bir satış sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024 yılında gerçekleştirilecektir. Bu açıklama, müşteriden alınan 06.01.2023 tarihli izne istinaden yapılmıştır.” (ANKA)