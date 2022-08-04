Asbestli gemiye karşı protesto: 'Türkiye Avrupa'nın, Aliağa Türkiye'nin hurdalığı değildir'

İçindeki asbest miktarı tartışılan, Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı savaş gemisi İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi söküm tesislerindeki Sök Denizcilik adlı firma tarafından sökülmek üzere 5 Ağustos'ta yola çıkıyor.

Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu, geminin söküm için Aliağa'daki tesisleri gelecek olmasına karşı bir miting düzenledi. Platform tarafından yapılan basın açıklamasında "Türkiye Avrupa'nın, Aliağa Türkiye'nin hurdalığı, çöplüğü değildir" denilerek tüm yurttaşlara mücadeleye katılma çağrısı yapıldı.

Fotoğraf: Murat Kocabaş

Açıklamada "On yıllardır Aliağa'da faaliyet yürüten gemi söküm tesisleri değil Türkiye'de, Dünya'da en ilkel çalışma koşullarına sahip, önlenebilir iş kazalarının sıklıkla yaşandığı işçi ölümlerinin maalesef sıradanlaştığı alanlardan biri. Gemi söküm patronlarının kâr hırslarını bu zamana kadar ne yarattıkları çevre tahribatı ne sökülen gemilerle bizlerin soluduğu havayı, içtiği suyu, bastığı toprağı zehirlemeleri ne de işçi ölümleri durduramadı. Gemi söküm patronlarının kar hırsı Aliağalıların sağlığından gemi söküm işçilerinin yaşamından değerli değildir" denildi.

Fotoğraf: Murat Kocabaş

Açıklamada, platformun talepleri şöyle sıralandı.

SauPaulo ve diğer tüm zehirli gemiler, nerede yapılıyorsa orada sökülsün!

Aliağa Gemi söküm tesisleri tam anlamıyla denetlensin ve çalışma koşulları, işçi sağlığı ve güvenliğine uygun hale getirilsin.

Mevcut yönetmeliklere kağıt üzerinde uyan ancak insan ve çevre sağlığını hiçe sayan işletmeler kapatılsın.

Bakanlığın verdiği izinler derhal iptal edilsin.

Fotoğraf: Murat Kocabaş

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Biz bu gemiyi Aliağa'da istemiyoruz. Sao Paulo ülkemizin karasularına giremez, girmemelidir. Hiçbir ülkenin sökümünü üstlenmediği geminin ülkemize getirilmesine itiraz ediyoruz. Aliağa'ya dünyanın hurdalığı muamelesi yapılmasını reddediyoruz. Türkiye Avrupa'nın, Aliağa Türkiye'nin hurdalığı, çöplüğü değildir. Başka bir Türkiye, başka

bir Aliağa yok! Çocuklarımıza yaşanabilir bir kent ve ülke bırakmak bizlerin tarihsel, insani, vicdani sorumluluğumuzdur."