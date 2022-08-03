TMMOB, KESK, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu ve DİSK’in yer aldığı İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin Aliağa’ya getirilecek asbestli gemiye karşı eylem kararı aldı. Mimarlık Merkezi’ndeki toplantıda ayrıca bir çalışma grubunun kurulmasına karar verildi.

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Toplantının ardından konuşan Tunç Soyer, "Bu mücadele sadece Aliağa, İzmir’de değil; Akdeniz’i de kapsamalı, gerekirse bütün dünyaya mesaj vermeli. Bir ülkenin, bir kentin çöplük haline getirilmesi yeteri kadar bir mesaj taşır, yeteri kadar bir mücadele alanı yaratır" dedi.

'Aliağa’da 4 Ağustos’ta miting olacak'

Soyer şöyle konuştu:

"Aliağa’da 4 Ağustos’ta saat 18.00’de miting olacak. 4 Ağustos akşamı saat 21.00’de Gündoğdu Meydanı’nda Moğollar konseriyle tüm Türkiye’ye bu direnişi duyuracağız. Hep birlikte İzmir’i korumaya, sahip çıkmaya devam edeceğiz. İzmir’de bu duyarlılığı taşıyan herkesi, bu mücadeleyi büyütmeye ve bunun bir parçası olmaya davet ediyoruz. İzmirlilerle birlikte mücadele edeceğiz.”

Geminin 5 Ağustos’ta yola çıkması bekleniyor

Sök Denizcilik şirketinin 2021 yılının Nisan ayında Brezilya'dan satın aldığı nükleer uçak gemisi Nae Sao Paulo'nun söküm için İzmir Aliağa'ya getirilmesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçen ay izin vermişti. Bilim insanları söküm işlemiyle ilgili çevre ve halk sağlığına ilişkin zararlar konusunda uyarsa da bakanlık geri adım atmadı. Geminin 5 Ağustos’ta Rio De Janeiro Limanı’ndan yola çıkması bekleniyor. (ANKA)