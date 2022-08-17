Asbestli gemi Eylül sonunda İzmir'de olacak

İzmir'in Aliağa ilçesinde sökümü planlanan ve yüksek miktarda asbest taşıyan 'Nae Sao Paulo' isimli uçak gemisi ile ilgili konuşan Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, tüm kontrollerin yapıldığını, geminin eylül sonunda İzmir'e geleceğini belirtti.

Aliağa'da sökümü planlanan Brezilya donanmasına ait 'Nae Sao Paulo' isimli uçak gemisinin yüksek miktarda asbest taşıdığı için sökümünün halka ve çevreye zarar vereceğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işçi ve çevre örgütleri, geçen ay işlemlere itiraz etti. Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Kararın iptali için gereken hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizden kimse kuşkusu duymasın" dedi. İzmir'de çevreciler, nöbet eylemi başlattı.

Bakanlıktan açıklama: 900 ton değil 9 ton asbest

DHA'nın haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sökümüne onay verilen ve "Basel Sözleşmesi'ne göre riskli olmadığı belirtilen" gemi ile ilgili açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada, uluslararası hukuka göre karar alındığı, AB Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü kapsamında da tüm yükümlülüklerin yerine getirildiği belirtildi. Ayrıca geminin 900 yerine 9 ton asbest taşıdığı bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise kamuoyunda oluşan kaygılar nedeniyle bekletilen geminin bir kez daha kontrol edildiğini açıklamıştı.

Gemi yola çıktı

Türkiye'de 'asbest' tartışmaları sürerken, söz konusu gemi 5 Ağustos'ta Rio de Janeiro Limanı'ndan hareket ederek yola çıktı. Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, asbest, atom ve radyasyon konuları ile ilgili gerekli tüm kontrollerin yapıldığı savunarak, geminin eylül sonunda kente geleceğini söyledi.

'Biz bu gemiyi Aliağa'da istemiyoruz'

Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu 4 Ağustos'ta, geminin söküm için Aliağa'daki tesisleri gelecek olmasına karşı bir miting düzenlemişti. Mitingde yapılan açıklamada "Biz bu gemiyi Aliağa'da istemiyoruz. Sao Paulo ülkemizin karasularına giremez, girmemelidir. Hiçbir ülkenin sökümünü üstlenmediği geminin ülkemize getirilmesine itiraz ediyoruz. Aliağa'ya dünyanın hurdalığı muamelesi yapılmasını reddediyoruz. Türkiye Avrupa'nın, Aliağa Türkiye'nin hurdalığı, çöplüğü değildir. Başka bir Türkiye, başka bir Aliağa yok!" denilmişti.