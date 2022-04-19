'Asansör kazaları can almaya devam ediyor!'

İstanbul Bahçelievler ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde 17 Nisan'da ihmaller sonucu yaşanan asansör kazasında Mustafa Karagöz adlı işçi hayatını kaybetmişti. Alışveriş merkezinde bulunan asansörün panoramik camlarını silmek için asansör kabininin üstüne çıkan Karagöz, asansörün hareket etmesiyle asansör kabini ve duvar arasında sıkışarak feci bir şekilde can vermişti.

Kaza yaşanan adrese giderek veri toplayan Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Asansör yetkili servisinin herhangi bir sorumlusu olmamasına rağmen, yapıya ait temizlik işlerini yapan 3 işçi asansörün cam kuyu duvarlarını silmek için durak kapısını açarak kabin tavanına çıkmıştır" denildi. İşçinin, asansör bakım moduna (revizyona) geçmeden, durak kapısının kapanmasıyla birlikte asansörün hareket etmesi sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

"Ülkemizde maalesef yetkisiz kişilerce bakım ve müdahale çalışmaları yapılması nedeniyle asansör kazaları meydana geldiği görülüyor" diyen MMO, kazaya neden olan ihmalleri sıraladı:

Asansörün bakım, onarımını üstlenen yetkili servis sorumlusunun olmadığı sırada asansör ile ilgisi olmayan kişiler tarafından asansöre müdahale edilmiştir. Asansörlerde bakım, onarım hizmetlerinin bina sorumlusunun bakım sözleşmesini imzaladığı yetkili servis tarafından yapılması gerekmektedir.

Kapalı olan asansör durak kapısı, kapı açma (üçgen) anahtarıyla yetkisi olmayan kişilerce açılmıştır. Bakım sözleşmesi yapıldıktan sonra asansör yetkili servisi, binadaki asansör sayısını dikkate alınarak, bina sorumlusunun belirleyeceği sayıda kişiye, acil durumlarda kurtarma çalışması yapabilmesi konusunda yılda en az bir defa eğitim vermelidir. Eğitim, yetkili servis teknik bakım ve onarım personeli tarafından verilmelidir. Eğitim yetkili servis teknik sorumlusu ve eğitimi veren kişi tarafından imzalanan bir tutanakla kayıt altına alınmalı ve tutanağın bir sureti bina sorumlusuna iletilmelidir. Kapı açma (üçgen) anahtarı sadece kabin içerisinde mahsur kalan kişileri kurtarmak için eğitim almış bina sorumlusunun belirlediği kişilerde olmalıdır.

'İlgili asansör yönetmeliklerine uyulmadığı takdirde kazalar devam edecek'

MMO açıklamasında "Ülkemizde yakın zamanda yaşanan kazalara bakıldığında; bakım sözleşmelerinin Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olan yetkili servislerle yapılmaması, periyodik kontrollerin ilgili idare ile protokol yapmış A Tipi Muayene Kuruluşlarına yaptırılmaması ya da periyodik kontroller sonrasında asansöre kırmızı etiket iliştirilmesine rağmen bu asansörlerin kullanılmasının kazalara davetiye çıkardığı gözler önüne serilmektedir. İlgili asansör yönetmeliklerine uyulmadığı takdirde kazalar maalesef devam edecektir" denildi.