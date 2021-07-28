Arzu Sabancı 'ülkemde mülteci istemiyorum' dedi, CHP'den destek geldi

AKP iktidarında mültecileri ucuz iş gücü kapısı olarak gören ve bu sayede ceplerine milyonlar dolduran patronların keyfi yerindeyken, Arzu Sabancı'dan "Ülkemde mülteci istemiyorum" paylaşımı geldi.

Bir yandan mülteci sömürüsüne imza atıp diğer yandan mültecileri hedef gösteren bu sözler tepki çekerken, Sabancı'nın bu sözlerine destek CHP'den geldi.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Sabancı'nın mültecileri hedef alan sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada "Arzu Sabancı hanımefendi açık yüreklilikle konuşmuş. Tebrik ediyorum. Nerede iş dünyasının diğer babayiğitleri? Suça sessiz kalanlar hata yapanlar kadar suçludur! KORKMAYIN SES ÇIKARIN!" dedi.