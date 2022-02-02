Artvin'de doktora muayene sırasında bıçaklı saldırı

Rize-Artvin Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Uğur Çıkrıkçılı, kliniğinde görevi başındayken bıçaklı saldırıya uğradı.

Haber Merkezi

Artvin Devlet Hastanesi psikiyatri kliniğinde görevli Rize Artvin Tabip Odası Başkanı Yönetim Kurulu üyesi Uğur Çıkrıkçılı, muayene esnasında, kliniğe girmek isteyen başka bir hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

58 yaşındaki hastaya hastane görevlileri müdahale ederken, doktor Çıkrıkçılı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırgan gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'Sağlıkta şiddet yasası acilen çıkmalı'

ANKA'nın haberine göre, saldırıya uğrayan Çıkrıkçılı yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bugün poliklinik yaptığım sırada bir hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğradım. Şans eseri bir fiziksel zarar olmadan kurtulabildim. Bu şartlarda bu ne ilk ne de son olacak. Sağlıkta şiddet yasası çıkmadan, sağlıktaki bu şiddet ortamı azaltılmadan, belirli yaptırımlar uygulanmadan bunun önüne geçmek çok mümkün olmayacak.

Belki ben şu an yaşamıyor da olabilirdim. Bunun kaçıncı uyarı olduğunu artık saymak bile mümkün olmuyor. Biz önümüzdeki hafta Türkiye genelinde gerçekleştireceğimiz 'genel g(ö)rev' ile bir kere daha dile getirmiş olacağız. Sağlıkta şiddet yasasının çıkması acilen gerekmektedir."

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