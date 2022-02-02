Artvin'de doktora muayene sırasında bıçaklı saldırı

Artvin Devlet Hastanesi psikiyatri kliniğinde görevli Rize Artvin Tabip Odası Başkanı Yönetim Kurulu üyesi Uğur Çıkrıkçılı, muayene esnasında, kliniğe girmek isteyen başka bir hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
58 yaşındaki hastaya hastane görevlileri müdahale ederken, doktor Çıkrıkçılı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırgan gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
'Sağlıkta şiddet yasası acilen çıkmalı'
ANKA'nın haberine göre, saldırıya uğrayan Çıkrıkçılı yaşadıklarını şöyle anlattı: