Artuklu Üniversitesi'nden Kürt soprano Pervin Çakar'a konser engeli

Opera sanatçısı Pervin Çakar, repertuarında Kürtçe eserler olması nedeniyle Artuklu Üniversitesi’nin kendisine salon vermediğini duyurdu.

Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mayıs ayında konser vermek için Mardin Artuklu Üniversitesi konser salonuna dilekçe yazdık. Rektör gayet olumluydu. Daha sonra konser repertuarımı istediler. Repertuarımda Kürtçe eserlerin olması sebebiyle bana konser salonunu vermediler. Şehrimde konser veremememin hüznünü yaşıyorum. Bir sanatçının repertuarında hangi diller var diye sorgulanmaz. Bu insanlık suçudur." ifadelerini kullandı.



