Apolas Lermi'nin bir konseri daha iptal edildi

Karadenizli sanatçı Apolas Lermi, bir konserinin daha iptal edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Lermi, 31 Temmuz’da Sakarya, Akyazı, Acelle Yaylası’nda yapılması planlanan konserinin yalan haberler gerekçe gösterilerek Belediye ve Dernek Yönetimi tarafından iptal edildiğini ifade etti.

Lermi, "Bir konser iptali daha! 31 Temmuz’da Sakarya, Akyazı, Acelle Yaylası’ndaki sahnemiz hakkımızda çıkan yalan haberler gerekçe gösterilerek Belediye ve Dernek Yönetimi tarafından iptal edilmiştir. Konserlerimi iptal ederek Türkiye’nin bütün sorunlarını çözüyorsunuz. Tebrikler" dedi.