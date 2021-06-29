TKP'li Hukukçular, Elmalı'daki çocuk istismarı davasındaki tutuksuz yargılama kararının ortaya çıkmasına tepki gösteren bir açıklama yaptı.

"Buradan hâkim ve savcılara tekrar sesleniyoruz, bulunduğunuz makamın gereğini yerine getirin, görevinizi yapın ve hakkaniyetli kararlar verin! Sizin görev tanımınız budur, sorumlu olduğunuz tek makam bu ülkenin yurttaşlarıdır" denilen açıklamada, "Ve yurttaşlarımıza sesleniyoruz, umutsuzluğa kapılmayın, adalet arayışından vazgeçmeyin, bu ülkenin onurlu hukukçuları sizin yanınızda!" ifadesi yer aldı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Artık yeter! Adalet istiyoruz!

Her yeni güne yeni bir cinayet, hırsızlık, talan, yolsuzluk haberiyle başlıyoruz. Gün geliyor iş cinayeti, gün geliyor kadın cinayeti haberleriyle sarsılıyoruz. Bir gün halkın parasının mafya babalarına nasıl peşkeş çekildiğini öğreniyoruz, ertesi gün bizlerden, bizim çocuklarımızdan çalınan geleceğin bir avuç azınlığın ayakları altına nasıl serildiğini görüyoruz. Bu kahrolası gidişata ses çıkaranların üzerine çöküp, nefessiz bırakmaya çalışanları; evleri, sokakları açık hava karakoluna çevirmek isteyenleri görüyoruz.

Bugün gözlerimizi yine sindirmeyeceğimiz, affetmeyeceğimiz türden bir adaletsizlikle açtık. Antalya’nın Finike ilçesinde, bir kız çocuğu ile ağabeyinin cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, deliller ve çocukların açık ifadeleri, çizimleri doğrultusunda tutuklanmış olan sanıklar yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nce, üçüncü duruşmada tahliye edildi. İki küçük çocuğun, cinsel istismara uğradıklarını beyan eden iki çocuğun adalet talebi geri çevrildi ve sanıklar tahliye edildi. Somut delil olmadan, gizli tanık beyanları ve kumpaslarla, siyasilerden gelen talimatlar doğrultusunda yürütülen davalarda sanıklar yıllarca tutuklu yargılanmaktan imtina edilmezken, yargı iki çocuğun istismarcılığıyla suçlanan sanıkları bugün gözünü kırpmadan tahliye etti.

Bir tweet attığı için evinden sabaha karşı alınıp tutuklanan insanlar bir yanda, çocuk istismarcılarını, kadın katillerini, işçi katillerini tek celsede salıveren mahkemeler öte yanda! Buradan soruyoruz; bizim çocuklarımızın cinsel bütünlüğü, vücut bütünlüğü, akıl ve beden sağlığı sizin siyasi mıntıka temizliği arzunuzdan daha mı değersiz ki, mahkemeler en ufak bir siyasi söylemde rahatça tutuklama yapabilirken, çocuklarımızın tecavüzcülerini hiç düşünmeden salıveriyor? Bu mu adalet? Bu mu bağımsız, tarafsız yargı? Bu mu hukuk devleti?

Hayır, hiçbiri değil. Halkın en temel adalet talebine kendi hukuku doğrultusunda dahi cevap veremeyen bir düzen artık en basit haliyle bir “hukuk devleti” olma vasfını yitirmiştir. Kadın katillerini, işçi katillerini, çocuk tecavüzcülerini bir bir tahliye eden, suçluya cesaret veren, işlendiği iddia edilen trilyonluk suçlarla ilgili hiçbir adım atmayan yargı güvenilirliğini yitirmiştir. Halkına iş, ekmek, gelecek ve adalet sağlamayan, aksine yarına dair tüm umutlarını elinden almaya çalışan bir iktidarın adı adalet kelimesiyle yan yana bile anılamaz!

Buradan hâkim ve savcılara tekrar sesleniyoruz, bulunduğunuz makamın gereğini yerine getirin, görevinizi yapın ve hakkaniyetli kararlar verin! Sizin görev tanımınız budur, sorumlu olduğunuz tek makam bu ülkenin yurttaşlarıdır. Ve yurttaşlarımıza sesleniyoruz, umutsuzluğa kapılmayın, adalet arayışından vazgeçmeyin, bu ülkenin onurlu hukukçuları sizin yanınızda!

TKP’Lİ HUKUKÇULAR