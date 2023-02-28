'Artık Karagümrüklüyüm' diyen Bahçeli, Beşiktaş'tan istifa etmemiş

Beşiktaş Kulübü, kulüp üyeliğinden istifa ettiği belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili açıklama yaptı. Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde tüm kurullar, tüzüğümüz gereği Genel Kurul oylarıyla göreve gelmekte, tüzük hükümlerine göre görev yapmaktadır. Bu, seçilen tüm kurullarımız için geçerlidir ve görev ile yetkileri gerek kanunla gerekse de tüzükle belirlenmiştir" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"28.04.2000 tarihinde Kulübümüze üye olan 14684 sicil numaralı Sayın Devlet Bahçeli’nin üyelik aidatlarını yatırmadığı ve bu nedenle kulüp üyeliğinden ihraç edildiği ile ilgili paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup kendisinin aidat borcu bulunmamaktadır."

Açıklamada ayrıca, "Sayın Bahçeli’nin Kulübümüze aidat borcu olmadığı gibi kurulumuza ulaşmış yazılı bir istifa dilekçesi de bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Bahçeli bugün yaptığı grup toplantısı konuşmasında "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm" demişti: