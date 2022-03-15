Artem Dzyuba'dan Rusya Milli Takımı'nın davetine veto

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa karşı olduğunu açıklayan Zenit'in 33 yaşındaki Rus forveti Artem Dzyuba, Rusya’nın milli takım davetini geri çevirdi.

Zenit kaptanı forvet Artem Dzyuba, ailesinin birkaç üyesinin geldiği belirtilen Ukrayna'daki savaş nedeniyle kadroda yer almak istemediğini açıkladı.

55 kez milli formayı giydi

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu 55 kez milli takım formasını giyerken, 30 gole imza attı. Tecrübeli golcü, bu sezon Zenit formasıyla ise 30 maçta forma giyerken 12 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.