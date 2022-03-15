Türk patronların Rusya 'heyecanı': Büyük fırsat...

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) bir üyesi Sputnik'e verdiği demeçte, bazı Batılı şirketlerin yaptırımlar nedeniyle Rusya'dan ayrılmasının ardından Türkiye'nin, Rusya'daki çeşitli iş alanlarında yatırım yapmaya hazır olduğunu söyledi.

"Yabancı şirketlerin Rusya'dan çıkması Türk şirketleri için büyük fırsatlar yaratıyor" diyen yetkili "Örneğin, IKEA Rusya'dan çekilme kararı aldı. Bu arada, IKEA'nın ana tedarikçisi olan Türk ev mobilya üreticileri, bu sektörde kalan boşluğu burada doldurabilir" ifadesini kullandı.

TİM üyesi "Rusya ürün tedarik etmek isterse, Türkiye Rusya'nın ihtiyacı olan her şeyi karşılayabilecek ve yabancı şirketlerin çekilmesi sonucu oluşan boşluğu dolduracaktır" ifadelerini kullandı.