'Arsız sefil' sözleri sonrası Gülbin Tosun hakkında yeni gelişme

Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin'in anneni Derya Pınar, sokak köpeklerinin toplatılmasını istemiş, "Siz asıl evlatlarımızı rahat bırakın. Sizin yüzünüzden mezarda bile rahat yok, işedikleri için kuruyor diktiğimiz ağaçlar. Mezarı alçak olanların üstünü kazıyorlar. Mezarda bile rahat yok mezarda" paylaşımında bulunmuştu.

Fox Haber sunucusu Gülbin Tosun'un kendisine yanıt olarak, "Senin peşindeyim, yarın geliyorum. Arsız sefil" dediğini aktaran Derya Pınar, hayvansever bir aile olduklarını, sahipsiz köpeklere zarar verilmesini kesinlikle istemediklerini söylerken, Gülbin Tosun hakkında paylaşımı nedeniyle 'hakaret ve tehdit' suçlarından şikayette bulunduklarını dile getirdi.