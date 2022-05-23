Apolas Lermi ve Mikail Arslan'ın konserleri de iptal edildi

Karadenizli sanatçı Apolas Lermi ile Kürt sanatçı Mikail Arslan'ın İstanbul Bostancı'da 11 Haziran'da vereceği konser organizasyon şirketi tarafından iptal edildi. Apolas Lermi ayrıca 29 Mayıs'taki Denizli konserinin de Pamukkale Belediyesi tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Apolas Lermi "Malum kişinin beni hedef gösteren açıklamaları ve paylaşımları sonucu 29 Mayıs Denizli konserimiz Pamukkale Belediyesi tarafından, 11 Haziran Bostancı konserimiz organizasyon tarafından iptal edilmştir. Son günlerde hakkımda çıkan yalan haberlerle ilgili bir açıklama yapacağım" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Apolas Lermi'yi hedef almıştı.

Mikail Arslan: Müzik şirketleri riske girmek istemiyor

Rudaw'a konuşan Mikail Arslan da Bostancı'daki konserin iptal edilmesi kararının konseri organize eden prodüksiyon şirketinin kararı olduğunu söyledi. Aslan, konserlerinin iptal edilmesi olayı ile ilk kez karşılaşmadıklarını belirterek, “Müzik şirketleri konser izninin son güne bırakılması nedeniyle riske girmek istemiyorlar. Özellikle son birkaç gündür Kürt sanatçıların son anda konserlerinin üst üste iptal edilmesi nedeniyle müzik şirketleri de haklı olarak bu tür kararlar alabiliyorlar” dedi.

Konserlerinin iptal edilmesi veya izin verilmemesi gibi durumlarla sık sık karşılaştığını dile getiren sanatçı Mikail Aslan, bu tür durumların "bıktırıcı" olduğunu ve sanatçıların sanat şevkini kırdığını sözlerine ekledi.

Organizasyon şirketi: 'Yeni bir mağduriyet yaşatılmaması adına'

Mikail Aslan ve Apolas Lermi’nin İstanbul Bostancı’da 11 Haziran’da yapılması planlanan konserini iptal eden Güven Organizasyon’dan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Konser iptali !

Ülkemizde son günlerde iptal edilen konser ve etkinliklerin artmasından dolayı, sanatçılarımız, müzisyenlerimiz ve siz dinleyicilerimize yeni bir mağduriyet Yaşatılmaması adına,

11 Haziran 2022 Bostancı Gösteri Merkezi'nde planladığımız Mikail ASLAN & Apolas LERMİ konseri Tarafımızca iptal edilmiştir.

Tüm kamuoyuna saygılarımızla.”