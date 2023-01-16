Arsenal'in kalecisine tekmeli saldırı

Arsenal'in deplasmanda Tottenham'ı 2-0 yendiği maçın ardından ev sahibi takımın bir taraftarı, tribün kenarına gelen Aaron Ramsdale'e tekme attı.

Olayı kınayan Profesyonel Futbolcular Birliği, "Oyunculara yönelik şiddet, tamamen kabul edilemez bir durumdur. Bu tür olaylar, bu aralar çok sık yaşanmaya başladı. Oyuncular, çalışma yerlerinde güvenlik altında olmak zorundadır. Bir oyuncu saldırıya uğradığında, korunmasını sağlamak amacıyla yasaların ve yönetmeliklerin devreye girmesi gerekir" açıklamasında bulundu.