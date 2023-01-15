soL TT'de bu hafta "gerçek" ülkücülüğü, piyano çalan kuryeyi, Sabancı kadınlarını ve flörtlere tavsiyeleri konuştuk.
Ve tabii ki hesap sorulacaklar listesine eklemeler yaptık.
soL TV'de yayında:
Haber Merkezi
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soL TT | 'Gerçek' ülkücülük, flörtlere tavsiyeler, piyano çalan kurye, Sabancı kadınları
soL TV'nin her hafta yayınlanan programı soL TT'de 'gerçek' ülkücülüğü, piyano çalan kuryeyi, Sabancı kadınlarını ve flörtlere tavsiyeleri konuştuk.
Haber Merkezi
soL TT'de bu hafta "gerçek" ülkücülüğü, piyano çalan kuryeyi, Sabancı kadınlarını ve flörtlere tavsiyeleri konuştuk.
Ve tabii ki hesap sorulacaklar listesine eklemeler yaptık.
soL TV'de yayında: