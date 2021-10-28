'Arpada yerli üreticiye 1750 lira, yabancı üreticiye 3 bin 180 lira ödeniyor'

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu yıl, yerli üretici için taban fiyatını 1750 lira olarak açıkladığı arpayı, yurt dışından 3 bin 180 liraya ithal eden Toprak Mahsulleri Ofisi'ni (TMO) ve ülkedeki arpa açığını önce yüzde 6, sonra da yüzde 30 olarak öngören Türkiye İstatistik Kurumu'nu (TÜİK) eleştirdi.

TMO’nun ülkedeki çiftçilere bu yıl, arpa taban fiyatını ton başına bin 750 TL olarak açıkladığını belirten Gürer, “Yurtdışından son ithal edilen arpa alım ihalesinde ise ton fiyatı 3 bin 180 liradan yapıldı. Ülkemiz çiftçisinin iki katı yabancı çiftçinin arpasına para ödüyoruz” dedi ve yerli çiftçinin canına okuyan AKP iktidarının, yurtdışındaki çiftçileri zengin etmeye devam ettiğini söyledi.

TÜİK'in mayıs ayında arpa açığını yüzde 6 olarak açıkladığını da hatırlatan Gürer, “Ülkemizde ortalama yıllık 7,5 milyon ton üretimimiz var, açığımızı 450 bin ton olarak öngördü. Son alım ihalesiyle ithal edilen arpa, toplamda 2 milyon tonu geçiyor. Ekim ayında TÜİK yeni öngörüsünde açığın yüzde 30 olacağını belirtti, 6 ayda bu kadar öngörü yanılgısı da TÜİK'e yakışıyor” şeklinde konuştu.