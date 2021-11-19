Arp Sanatçısı Meriç Dönük Kadıköy NHKM'de

Arp sanatçısı Meriç Dönük’ün ilk solo albüm çalışması “Mahfûz”’da Bora Uymaz, Erkan Oğur, Komitas imzalı besteler, çeşitli türküler, çok yönlü bir arp kullanımı, orijinal fikirler içeren düzenlemeler ve doğaçlamalarla bezenmiş türlerarası bir yaklaşım dikkat çekiyor.

Mahfûz, bir yönüyle de bilindik bir geleneğin içinde saklı olan yeni ifade biçimlerini arpın içinde mevcut gizli dillerle harmanlayarak gün yüzüne kavuşturmayı amaçlıyor.

Konser 20 Kasım Cumartesi 20.00’de NHKM Ruhi Su Salonu’nda.

Konser biletleri NHKM Gişe ve NHKM internet sitesinde.