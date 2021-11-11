Arnavutluk'un eski başsavcısı yolsuzluktan suçlu bulundu

Arnavutluk'ta ülkenin eski başsavcısı 52 yaşındaki Adriatik Llalla, Arnavut yetkililerin her yıl sunması gereken mal beyanlarında mal saklamak ve yanlış bilgi vermekten mahkum edildi.

Temyiz Mahkemesi tarafından iki yıl hapis cezasına çarptırılan Llalla'nın beş yıl boyunca herhangi bir kamu görevi üstlenmesi de yasaklandı.

Llalla ülkeyi terk ederken duruşma sırasında sağlık sorunları bahanesiyle cezanın ertelenmesini talep eden avukatı tarafından temsil edildi.

Yetkililer Llalla için uluslararası tutuklama emri çıkardılar.

Llalla, 2,2 hektarlık araziyi alıp satmasını ve bir daire satın almasını, ayrıca bu işlemlerin parasının nereden geldiğini açıklayamadı. Eski başsavcı ayrıca ailesinin ABD ve Almanya'daki harcamalarını da açıklayamadı.

Avukatı Sokol Hazizaj, kararın haksız olduğunu ve Llalla'nın hastanede tedavi gördüğünü söyledi, ancak sağlık durumu veya nerede hastanede olduğuna ilişkin ayrıntı vermedi.

Llalla, Aralık 2017'de görevinden istifa etti. 2018'de savcılar, Llalla'nın başkent Tiran'daki dairesine ve ona ait iki hektarın üzerinde araziye el koydu.

Mülklerin toplam değeri o sırada 98 milyon lek'in (yaklaşık 9 milyon 50 bin 600 lira) üzerindeydi.