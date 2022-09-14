Arnavutluk'ta tutuklanan Thodex kurucusunun davası temyize gidiyor

Dıraç Temyiz Mahkemesi'nden resmi kaynaklar, Anadolu Ajansı'na verdikleri demeçte, Türk vatandaşı Faruk Fatih Özer'in davasının 20 Eylül 2022'de görüleceğini ve Elbasan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararın inceleneceğini söyledi.

Thodex platformunun kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta 30 Ağustos günü yakalanmış ve 2 Eylül'de tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Özer'e yönelik güvenlik önlemi konusunun temyiz aşamasına geçtiği bildirildi.

Türkiye'de dolandırıcılıktan aranan Özer hakkında 23 Nisan 2021'de İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkartılmıştı.

22 Nisan 2021'de Türkiye'deki savcılık, kullanıcıların Thodex kripto para borsasının hesaplarına erişilmediği ve şirket sahibinin ülkeyi terk ettiği yönündeki şikayetlerinin ardından soruşturma başlatmıştı. Özer'in 20 Nisan 2021'de ülkeyi terk ettiği ortaya çıkmıştı.