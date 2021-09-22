Arnavutluk'ta Thodex operasyonu: Bir kişi tutuklandı

Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Arnavutluk polisinden alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer'e yardım ettiği gerekçesi ile Arnavutluk vatandaşı E.H., Tirana polisi tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Fatih Özer'i tanımadığını öne süren E.H., firari Özer'e yardım ettiği yönündeki suçlamaların doğru olmadığını savundu.

Arnavutluk vatandaşı E.H.'nin "Özer'in Arnavutluk'a gelmesine yardım eden kişi" olduğuna dair çok sayıda delil bulunduğu öğrenildi.