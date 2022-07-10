Arnavutluk'ta ana muhalefet partisinden kitlesel yolsuzluk eylemi

Arnavutluk'taki en büyük muhalefet partisi Demokrat Parti'nin (Partia Demokratike, PD) çağrısıyla Perşembe günü başkent Tiran'da binlerce kişinin katıldığı bir protesto düzenlendi. 2 saat süren yürüyüşte mevcut başbakan Edi Rama'nın ve hükümetinin, artan enflasyon nedeniyle istifası talep edildi.

Muhalefet, iktidarı sayısız görevi kötüye kullanma, israf ve büyük yolsuzlukla suçluyor. Perşembe günü gerçekleşen protesto, PD'nin yöneticisi, Yeniden Kuruluş Grubu'nun başkanı, eski başbakan ve eski cumhurbaşkanı Sali Berisha'nın çağrısyla gerçekleşti.

Eski Başbakan Berisha eylemde yaptığı konuşmada protestoların "Rama Başbakanlık koltuğundan inene değin" durmayacağını belirtti. Berisha konuşmasında, "Edi Rama, bu meydandan Arnavut vatandaşları adına sizi hırsızları durdurmaya ve oradan ayrılmaya çağırıyorum. Arnavutluk tehlikede çünkü geleceği tehlikede. İlerde göçmen olsunlar diye çocuk doğuran, yetiştiren bir millet, gençliği olmayan, geleceği olmayan bir millettir. Rama ve izlediği politikalar beş yıl içinde 540 bin Arnavut'un ülkeden ayrılmasına yol açmıştır." dedi.

Karşı devrim sonrası Arnavutluk'un en uzun süre iktidarda kalan figürü Berisha'nın iktidar dönemleri de yolsuzluk tartışmalarının eksik olmadığı zamanlar olmuştu. Geçen yılın Mayıs ayında, eski Başbakan Berisha, 2005-2013 Başbakanlık döneminde "Arnavutluk'ta demokrasiyi baltalayan yolsuzluk faaliyetleri" gerekçesiyle ABD hükümeti tarafından "istenmeyen kişi" ilan edilmişti.