Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB'ye üyelik müzakereleri başladı

Avrupa Birliği'nin (AB) Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile tam üyelik müzakerelerine resmen başlandığı açıklandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski ortak basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen, "Kararlılık gösterdiniz. Katılım sürecine inancınızı korudunuz. Hukuk devleti kaidelerini güçlendirdiniz. Yolsuzlukla mücadele ettiniz. Bağımsız medyanız, canlı bir sivil toplumunuz var. Sayısız reforma imza attınız ve ekonominizi modernize ettiniz” diye konuştu.

Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski yaptığı açıklamada, “17 yılın ardından müzakerelere nihayet resmen başlıyor olmamız büyük bir memnuniyet kaynağı. Ülkemiz ve vatandaşlarımız için yeni bir perspektif açıyoruz ve yavaş da olsa emin adımlarla geniş Avrupa ailesine biz de katılıyoruz” dedi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da “Bunun sonun başlangıcı olmadığını biliyoruz. Daha sadece başlangıcın sonuna geldik” açıklaması yaptı.

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, dört yıl önce Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlaması yönünde tavsiye kararı almıştı.