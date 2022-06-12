Almanya'dan Kuzey Makedonya'ya AB müzakereleri için destek

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski ile dün Üsküp'te bir araya geldi. Scholz, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, "İki yıl önce sözü verilen üyelik müzakerelerinin şimdi başlaması gerek. Her halükarda ben bunu destekleyeceğim" diyerek Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakereleri için destek verdiğini açıkladı.

DW Türkçe'nin haberine göre, Olaf Scholz, Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonu konusunun önemli olduğunu söyledi. Kuzey Makedonya Başbakanı Kovacevski, Scholz'a desteğinden dolayı teşekkür ederek, 23 Haziran'daki AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinde müzakerelerin başlatılmasının onaylanacağını beklediğini ifade etti.

Kuzey Makedonya'nın AB müzakereleri

Kuzey Makedonya 2005 yılından bu yana AB'ye aday ülke statüsüne sahip ancak üyelik müzakereleri tüm üyelerin oy birliğine ihtiyaç duyulduğu için başlamadı. Yunanistan ile ülkenin "resmi adı" konusunda sorun yaşayan Makedonya, 2019'da ülkenin resmi adını Kuzey Makedonya olarak değiştirmişti.

AB Komisyonu Temmuz 2020'de müzakerelerin başlamasına onay verdiyse de bu onaya Bulgaristan karşı çıkmıştı. Bulgaristan Kuzey Makedonya'dan, kültür, tarih, dil ve Bulgar azınlığın hakları gibi konularda anayasal değişiklikler talep ediyor.

Scholz'ün AB aday ülkeleri için Rusya yaptırımı çıkışı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Avrupa Birliği'ne (AB) katılmak isteyen ülkeler, Rusya'ya karşı yaptırımlara dahil olmalı" demişti. Vucic ise, "Biz Sırplar yaptırımları hatırlıyoruz ve bunun en iyi yol olduğunu düşünmüyoruz, Rus tarafıyla farklı, asırlık ilişkilerimiz olduğunu unutmayın" değerlendirmesini yapmıştı