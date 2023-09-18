Arnavutköy'de vinç devrildi, 1 işçi yaşamını yitirdi

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bulunan sanayi sitesi inşaat alanındaki çalışmalar sırasında kule vinçin devrilmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi.



Ömerli Mahallesi Askoop Sanayi Sitesi içerisindeki inşaatta aşırı rüzgârın neden olduğu öne sürülen olayda hayatını kaybeden işçinin 24 yaşındaki kule vinç operatörü Cem Özhan olduğu öğrenildi.



Vincin devrilmesinde ihmal olup olmadığı henüz bilinmezken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Enkazın altında kalan Özhan’ın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda enkazın altından çıkarıldı.