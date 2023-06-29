Arnavutköy'de karşı şeride geçen yolcu otobüsü çok sayıda araca çarptı: 4 yaralı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüsün, 5 araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinden İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü, Habipler Yolu üzerinde kırmızı ışıkta yavaşlayan bir araca çarptıktan sonra bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Otobüs, bu sırada karşı şeritten gelen 4 araca da çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan 7 yolcu kazayı yara almadan atlatırken, diğer araçlardaki 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince yaralılardan 3'üne olay yerinde müdahale edilirken, biri hastanede tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Arnavutköy istikametinde trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Olay yerinde önlem alan ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. (AA)