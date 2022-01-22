Arnavutköy’de fabrikada yangını

Arnavutköy’de bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

İHA'nın haberine göre Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan plastik enjeksiyon fabrikasında çıkan yangın için Çatalca ve Başakşehir olmak üzere çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi

Bin metrekarelik alanın üstüne kurulu olan 800 metrekarelik fabrikada çıkan yangının ardından yan tarafında bulunan ahırdaki hayvanların tahliye edildiği öğrenildi. Öte yandan fabrikanın hemen yanında bulunan gecekondunun da henüz yangının sönmemesi nedeniyle boşaltıldığı görüldü.

Polis ekipleri, ara ara küçük çaplı patlamaların olduğu yangın dolayısıyla çevrede güvenlik önlemi aldı. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.