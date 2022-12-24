Armağan Çağlayan programlarına son verdiğini duyurdu

Sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Armağan Çağlayan, YouTube programının son çekimini gerçekleştirdiğini duyurdu.

Çağlayan YouTube veda ettiğini açıkladı:

"Bu fotoğraflar, dün son kez yaptığımız YouTube çekimlerinden. Siz şubat ayı ortasına kadar izleyebileceksiniz, ama biz dün son kez çekim yaptık. Artık YouTube’a veda zamanı… Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi… Bugüne kadar YouTube programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz… Bir gün başka maceralarda tekrar görüşme ümidiyle… Her şey için çok teşekkürler… Minnettarız”