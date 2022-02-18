Arkeolojik sit alanına RES kuruldu, bilirkişi 526 gün sonra geldi

Güral Porselen firmasının, İzmir'in Çeşme İlçesi'ne bağlı Germiyan Köyü'ndeki birinci derece arkeolojik ve SİT alanına, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) izni almadan, 10 megavatlık rüzgar enerjisi santralı (RES) kurmasıyla ilgili bilirkişi incelemesi yapıldı.

Çevrecilerin açtığı davada, mahkemenin verdiği "ÇED gereklidir" kararı doğrultusunda atanan bilirkişi heyeti incelemesini 526 gün sonra yaptı. Bilirkişi incelemesinde, çevreci ve köylüler de takip etti. Bölge sakinleri, birinci derece doğal ve arkeolojik SİT alanına kurulan RES nedeniyle antik Roma köyü içindeki tarihi eserler ve orman alanlarının zarar gördüğünü söyledi.

'Güral Personel doğa tahribatı yapıyor'

ANKA'nın haberine göre Çeşme Çevre Platformu Üyesi Ahmet Güler, bilirkişi heyetinin bu kadar geç gelmesine tepki gösterirken, "En sonunda mahkemenin yolladığı bilirkişi, 526 gün sonra İzmir'den Çeşme'ye incelemeye gelebildi. 526 gün sonra İzmir'den buraya gelebilmek çok büyük bir hız gerektiriyor" dedi.

Güral Porselen'in 57 dönümlük araziye diktiği 3 rüzgar türbininin bölgeye büyük zarar verdiğini dile getiren Güler, şunları söyledi:

"Bu bölge muhteşem bir bölge. Ama Güral Personel, bir takım hukuk hilesi yaparak, hukuksal açıkları, boşlukları bularak bu kadar güzel bir yerde doğa tahribatı yapıyor. Sadece doğa tahribatı değil, antik çağdan kalmış Roma köyünü tahrip ederek buraya RES kuruyor."

'Yargılama sürerken türbinlerin iki tanesini dikmişler'

Çevreci avukat Şehrazat Mercan ise şöyle konuştu:

"Germiyan Köyü'nün Kislecik Mevkii'ndeyiz. Burası arkeolojik yönden çok önemli bir alan. Ayrıca kuş göç yollarının üzerinde. Ekolojik olarak da Delice Ormanlarının bulunduğu bir alan. Buradan batıya doğru baktığımızda, Karacahisar Ovası'ndan başlayıp şu an bulunduğumuz yerdeki Roma kaya mezarları, kilise tabanı ve su sarnıcını bu yol tahrip ediyor. Daha doğrusu ören yerinin üzerinden yol geçirilerek arkadaki türbinlerinin kurulduğu bir rüzgar elektrik santrali burası. Alan yanlış. Seçilen yer yanlış. Hem doğaya büyük tahribat var. Hem de arkeolojik alanlarda çok büyük kayıplarla yapılmış bir tesis. Biz yer seçiminin yanlış olduğunu söyledik. Zaten 2011'deki mahkeme kararı da bu yöndeydi. ÇED raporunun hukuka uyarlılığı bulunmadığını söylemiştik. Ve yargılama sürerken de türbinlerin iki tanesini dikmişler. Kalan iki tanesinin yerlerini gösterecekler şimdi. Bu bir facia. Zaten bu köyün içinde 6 tane RES var."