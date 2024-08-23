Arjantin'de Milei Kongre'de tahakküm kuramıyor: Kemer sıkmaya karşı yasa tasarısı kriz yarattı

Arjantin'de faşist devlet başkanı Javier Milei'yle muhalefetin kontrolündeki Kongre arasındaki anlaşmazlık derinleşiyor. Milei, bu hafta Senato'dan geçen emeklilik reformunu veto etmeye hazırlanıyor.

Senato, emeklilik harcamalarında ülkenin üç haneli enflasyonuna bağlı bir şekilde artış yapmasını içeren ve Milei'nin kemer sıkma programını reddeden yasa tasarısını oyladı.

Haziran ayında alt mecliste kabul edilen yasa tasarısı, Perşembe günü Senato'da 61-8 oyla kabul edildi. Tasarı aleyhine oy kullanan milletvekillerinin hepsi Milei'nin partisindendi. Bu durum, devlet başkanının müttefiklerinin merkezci partilerle müzakere edemediğinin de bir göstergesi oldu.

Milletvekilleri, yasayı yeniden üçte iki çoğunlukla geçirerek, Milei'nin vetosunu geçersiz kılabilir.

Milei'nin ofisi, X'te yaptığı açıklamada, "Yasa tasarısının tek amacı hükümetin ekonomik programını yok etmekti" dedi. Milei'nin iddiasına göre, tasarı gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 1,2'sinin fazladan harcanmasını gerektirecek. Açıklamada, "Başkan Arjantinlilere her ne pahasına olursa olsun mali fazlayı koruyacağına söz verdi ve koruyacak" denildi.

Milei, "enflasyonla mücadele çabaları" iddiasıyla Aralık ayında sıkı kemer sıkma politikalarıyla göreve başlamıştı. Devlet Başkanı, "sıfır açık" planını "baltalayan" tüm düzenlemeleri iptal edeceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Manuel Adorni Perşembe günü, "Kamu hesaplarına aykırı olan her şey veto edilecek" dedi.

Milei Kongre'de güçlenemiyor

Devlet Başkanı'nın aldığı bu sert darbe, kendisinin Kongre'deki zayıflığını bir kez daha gösterdi.

Milei'nin partisi, Kongre'nin yüzde 15'inden daha azını ettiği için, kamu harcamalarını kısmak ve ekonomiyi piyasalaştırmak yolunda büyük ölçüde kapsamlı yürütme kararnamelerine güveniyordu.

Kongre, geçtiğimiz hafta da, istihbarat bütçesini katlayacak bir başkanlık kararnamesini iptal ederek, bu fonların daha acil sosyal ihtiyaçlar için kullanılabileceğini savunmuştu.

Milei'nin kemer sıkma reformlarına karşı kalabalık protestolar

Mileli'nin görevde altı ay geçirdikten sonra sunduğu ekonomik reform tasarısı, binlerce kişi tarafından protesto edilmişti. Protestolar sırasında polisle çatışmalar yaşandı. Milei'nin ekonomik reform tasarısı, Haziran ayında Senato'dan küçük bir farkla geçmişti.

Ancak bu yıl emeklilik yardımlarında yüzde 8'den fazla bir artış öngören emeklilik tasarısının Senato'da onaylanması, kendisinin şu ana kadar destekleyen sağ merkez partilerin kendisine mesafelenmeye başladığını göstermiş oldu.

Yılın ilk altı ayında Milei, devlet harcamalarını kısarak, kamu işleri projelerini durdurarak ve eyaletlere yapılan gelir transferlerini keserek mali fazlalığa erişmişti. Ancak Milei'nin şu ana kadar uyguladığı yürütme tedbirleri ülkedeki yoksulluğu derinleştirdi. Ülkede yoksulluk yüzde 55'e yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 260'a çıktı.