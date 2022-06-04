Arjantin'de kadın cinayetlerine karşı düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dün binlerce kişi Ni Una Menos (Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz) hareketinin parçası olarak düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Reuters'in haberine göre, Buenos Aires merkezinde gerçekleştirilen yürüyüş, protestocuların toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarını anmak için mum yaktığı Ulusal Kongre'de son buldu. Göstericiler, "Hayatta kalmak istiyoruz" yazılı pankartlarla kadın cinayeti kurbanlarının fotoğraflarını taşıdı.

Ni Una Menos hareketi, yedi sene önce kadın cinayetlerine ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı oluşturulmuştu.

Arjantin Yüksek Mahkemesi Kadın Ofisi, geçen yıl ülkede her 35 saatte bir kadın cinayeti kaydedildiği ve öldürülenlerin yüzde 81'inin aile içi şiddet mağduru olduğunu açıklamıştı.