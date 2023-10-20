Arjantin'de havalimanında 'bomba' tehdidi: Bir uçak tahliye edildi

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Jorge Newbery Havalimanı'nda, bir bomba tehdidinin ardından bir uçaktaki yolcular tahliye edilirken, kalkışa hazır 4 uçak ise pistten uzaklaştırıldı.

Arjantin merkezli La Nacion internet sitesinin haberine göre, yetkililer, tehdit mesajlarının, Arjantin 2000 şirketine gönderildiğini belirterek, polis ve bomba imha uzmanlarının alanda arama yaptığını söyledi.

Yerel basına konuşan yolculardan biri "Hepimizi tahliye ettiler, alanı terk ettik ve haber bekliyoruz. Havalimanı kontrol ediliyor, görevlilerin aktardığına göre en az 2 saat beklememiz gerekiyormuş" ifadelerini kullandı.

Ülkedeki İsrail ve ABD büyükelçiliklerine "bombalı saldırı tehdidi yaptığı" ileri sürülen 18 yaşındaki bir kişinin de 18 Ekim'de gözaltına alındığı bildirildi.