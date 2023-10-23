Arjantin'de devlet başkanlığı seçimleri: Aşırı sağcı aday ilk turda ikinci oldu

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turu bu hafta sonu yapıldı.

Seçimlerin favorisi olarak gözüken aşırı sağcı Javier Milei, ilk turda sürpriz bir şekilde mevcut ekonomi bakanı olan sosyal demokrat Sergio Massa'nın gerisinde kaldı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hayranı olduğu bilinen Milei'nin destekçileri, kendisinin Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 2018'de açık ara seçimi kazandığı gibi bir zafer almasını bekliyordu.

Ancak yüzde 97'si açılan sandık sonuçlarına göre, Milei'nin rakibi Massa, oyların yüzde 36,6'sını alarak ilk turu önde tamamladı.

Massa ve Milei, 19 Kasım'da yapılacak ikinci turda yeniden yarışacak.

Sonuçların açıklanmasının ardından seçim kampanyası merkezinde destekçilerine konuşma yapan Massa, "Arjantin'in siyasi tarihinde yeni bir evre" başlatmak için bir ulusal birlik hükümeti kurma sözü verdi. "Belirsizliklerin olmadığı bir ülke" vaat eden Massa, "Sizi yüzüstü bırakmayacağım" dedi.

Milei ise, partisi Özgürlük İlerliyor'un (La Libertad Avanza) iki yıl önce kurulduğunu hatırlatarak, sonuçları "tarihi zafer olarak" niteledi. Milei, "Bugün tarihi bir gün, çünkü Arjantinlilerin üçte ikisi değişim için oy verdi. Ya değişiriz ya da batarız" dedi.

Millei, seçim vaadi olarak Arjantin Merkez Bankası'nı kapatacağını ve ülkenin en büyük ortakları Çin ve Brezilya'dan uzaklaşacağını söylüyordu.

Milei, ön seçimleri kazanmıştı

Milei, ülkede Ağustos ayında yapılan ön seçimleri yüzde 30,5 oyla önde tamamlamıştı.

Arjantin'deki seçimlerde adayın, seçimi ilk turda kazanması için yüzde 45'ten fazla oy alması, ya da 10 puan farkla yüzde 40'tan fazla oy alması gerekiyor.