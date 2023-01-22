Arjantin ve Brezilya ortak para birimi için çalışmalara başladı

Brezilya ve Arjantin'in, "dünyanın en büyük ikinci para birimi bloğu"nu oluşturabilecek bir hareketle ortak bir para birimi üzerine yürüttükleri çalışmaları bu hafta kamuoyuna duyuracağı bildirildi.

Financial Times'ın haberine göre, Latin Amerika'nın en büyük iki ekonomisi olan Arjantin ve Brezilya'dan yetkililerin, bu hafta içerisinde Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ta düzenleyecekleri zirvede, ortak para birimi planlarını duyuracakları ve diğer Latin Amerika ülkelerini para birliğine katılmaya davet edeceği belirtildi.

Yetkililer ilk odak noktalarının, ortak para biriminin bölgesel ticareti nasıl artırabileceği ve ABD dolarına bağımlılığı nasıl azaltabileceği konusu olduğunu açıkladılar. İlk olarak Brezilya reali ve Arjantin pezosu paralelinde değerlendirilmesi beklenen ortak para biriminin ismi için Brezilya'nın "sur" (güney) adını önerdiği aktarıldı.

'Latin Amerika'nın kat etmesi gereken uzun bir yolun ilk adımı'

FT'ye konuşan Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, "Mali konulardan, ekonominin büyüklüğüne ve merkez bankalarının rolüne kadar her şeyi içeren ortak bir para birimi için gerekli parametreleri incelemeye başlama kararı aldık" ifadesini kullandı.

"Ortak para biriminin ticarete entegrasyonu için çalışmaların yapıldığını" belirten Massa, "Yanlış beklentiler yaratmak istemiyorum. Latin Amerika'nın kat etmesi gereken uzun bir yolun ilk adımı" yorumunda bulundu.

Başlangıç olarak Arjantin ve Brezilya'da kullanılması planlanan ortak para biriminin, Latin Amerika'daki diğer ülkelere de sunulacağını belirten Arjantin Ekonomi Bakanı Massa, "Arjantin ve Brezilya, bölgenin geri kalanını katılmaya davet ediyor" dedi. Massa, Avrupa'nın avroyu oluşturması ve kullanıma sokulmasının 35 yıl sürdüğünü kaydetti.

Arjantin'in istikrarsızlığı Brezilya'nın itirazlarını doğurabilir

Financial Times'taki analizde, tüm Latin Amerika'yı kapsayan bir para birliğinin küresel GSYH'nın yaklaşık yüzde 5'ini temsil edeceği belirtilirken, dünyanın en büyük para birliği olan avronun küresel GSYH'nın yaklaşık yüzde 14'ünü kapsadığı hatırlatıldı.

Öte yandan, Brezilya Merkez Bankası'nın ortak para birimine geçilmesine ilişkin itirazları olduğu da belirtildi. FT, mevcut koşullarda yıllık enflasyonun yüzde 100'e yaklaştığı Arjantin için ortak para biriminin daha cazip olduğu yorumunda bulunurken, Brezilya'nın Arjantin'in istikrarsız ekonomisi sebebiyle itirazları olduğu ifade edildi.