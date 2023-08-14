Arjantin ön seçimlerinde aşırı sağcı aday birinci oldu

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimleri öncesi yapılan ön seçimlerin ardından sandıkların yüzde 90'ı açıldı.

Gelen son sonuçlarına göre, aşırı sağcı aday Javier Milei yüzde 30,5 oyla seçimleri önde tamamladı. Muhafazakar muhalefet koalisyonu yüzde 28 oy oranıyla ikinci olurken, iktidardaki Peronist koalisyonu üçüncü sırada yer aldı.

Milei, gelen son sonuçların ardından yaptığı açıklamada, "Biz gerçek muhalefetiz. Hep başarısız olan eski yöntemlerle farklı bir Arjantin mümkün değil" dedi.

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimleri 22 Ekim tarihinde yapılacak.

Seçimleri önde tamamlayan Milei, ülkenin merkez bankasını kapatmayı ve dolar endeksli ekonomi oluşturmayı vaat ediyor.

Seçim öncesi anketlerde oy oranı yüzde 20 olarak görülen Milei'nin aldığı yüksek oran, ülke genelinde bir sürpriz olarak karşılandı.

Seçimlere katılım oranı yüzde 70 olarak kaydedildi.