Arjantin Devlet Başkanı: Rusya'ya karşı yaptırımlar gıda ve enerji güvenliğini tehlikeye atıyor

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, İspanyol gazetesi El Diario'ya verdiği bir röportajda, Batı'nın Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarının küresel olarak çok olumsuz yansımaları olduğunu söyledi. Fernandez, "Biz bunun bir parçası değiliz. Bu yaptırımlar; Latin Amerika'da, Orta Amerika'da ve Karayipler'de gıda ve enerji güvenliğini tehlikeye atıyor" dedi.

Amacının Avrupa ülkelerinin dikkatini yaptırımların zararı konusuna çekmek olduğunu dile getiren Fernandez, "Bir şeyler yapmamızı öneriyorum çünkü pandemiden sonra böyle bir durum affedilemez" diye konuştu. "Bütün bu ekonomik yaptırımlar insanlara daha fazla zarar veriyor ve çevredeki ülkeler için zarar çok daha büyük" ifadelerini kullanan Fernandez, yaşananları ahlaki açıdan doğru bulmadığını belirtti.