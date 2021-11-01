Arjantin 3. Ligi'nde ateş açıldı: Teknik Direktör omzundan vuruldu

Arjantin 3. Liginde düzenlenen bir futbol müsabakasında tribünlerden yedek kulübesine ateş açıldı. Saldırıda Ferro Carril Oeste Teknik Direktörü vuruldu.
Latin Amerika ülkesi Arjantin'de bir teknik direktör silahla vuruldu. Huracan Las Heras - Ferro Carril Oeste maçında deplasman takımının teknik direktörü Mauricio Romero omzundan vuruldu. Silahlı saldırı medeniyle Huracan'ın 3-1 önde götürdüğü maç 79. dakikada durduruldu.
Sahadakiler soyunma odasına koştu
Saldırı anı maç kameralarına yansımazken, oyuncuların, hakemlerin ve yedek kulübesinin soyunma odasını koşuşu görüntülendi. Tribünlerde artan gerginliğin saldırıya sebep olmuş olabileceği aktarılırken Romero'nun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.
¡A LOS TIROS! 😱 En la mitad del partido entre Huracán Las Heras y Ferro de General Pico por el #FederalA, los jugadores y árbitros debieron salir corriendo luego de escuchar disparos— Interior Futbolero (Desde 🏡) (@InteriorFut) October 31, 2021
🎥: Canal 3 de Santa Rosa pic.twitter.com/feRjgFiNX3