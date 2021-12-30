Arınç: Reisçi geçinip Tayyip Bey’e zarar veriyorlar

TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, “Reisçi geçinip de aslında Tayyip Bey’e en çok zarar veren onu toplumdan, partisinden izole etmeye gayret eden kişiler var ve maalesef bunlar çok da uzakta değil” dedi.

Bursa’da yerel televizyon kanalı Line TV’ye konuşan Arınç, “Türkiye’de öyle bir troll sürüsü var ki, siz bugün hava çok güzel oldu deseniz bile bundan başka anlam çıkarıp bunun üzerinden bana ve bizimle parti arasını veya Tayyip Bey’in arasını açmaya çalışan ahlaksız insanlar var. Kadınıyla erkeğiyle…Sadece içinde bulunduğumuz durumu bir gözlemci olarak anlatmaya gayret ediyorum” dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı "partisinden izole etmek isteyenler olduğunu" öne süren Arınç şöyle konuştu:

"Onlara göre iyi yaptıklarını düşünüyorlar ama ben iyi olan şeyin kendileriyle istişare edildiği zaman doğruyu konuşan acı da olsa hakikati söyleyen, onun iyiliğini istediği için doğru olanı tavsiye eden insanlarda olduğunu düşünüyorum."

Cumhurbaşkanlığı seçim sistemine dair, “Faydalı oldu, zararlı oldu. O (Erdoğan) hala bu sistemin çok doğru olduğuna inanıyor” diyen Arınç, erken seçim ihtimaline ilişkinse şunları söyledi:

Peki seçime giderler mi gitmezler mi… Seçime nasıl gidileceği de anayasada yeni sistemde belli. Cumhurbaşkanımız ve Bahçeli yani ittifak ortağı, seçim zamanında olacak diyorsa, sizin seçim istemenizin bir anlamı yok.

Yani yine onların biz seçime gidiyoruz demesi lazım. Çünkü muhalefetin öyle oy çoğunluğu yok parlamento içerisinde. Bunun tersine bir karar almaları mümkün değil.

'Ben artık yokum'

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 2017’den sonra değişti ve ben artık yokum” diyen Arınç şöyle konuştu:

“2015 sonu, yani 2016’dan itibaren hiç partiyle ve hükümetle parlamentoyla ilişkisi kalmamış bir insanım. İsterseniz emekli siyasetçi deyin. Sıfatım ne olarak kaldı, eski meclis başkanı, eski başbakan yardımcısı, bunların içerisinden bana en çok başkanım diyorlar. Ben de bundan memnun oluyorum. Parti içerisindeki birlikte çalıştığımız arkadaşlarımın bir kısmı ağabey diyor, ondan da memnun oluyorum. Çünkü biz de ağabeylik ve kardeşlik ilişkisi çok önemlidir. Başkaları bunu çok fazla bilmezler. Ben bunu bir saygı ifadesi olarak kabul ederim.”