Arınç: Kırgın ve üzgünüm, AKP'nin sonu böyle olmamalı...

Armağan Çağlayan'ın programı Gör Beni'ye konuk olan Bülent Arınç, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arınç, "Sayın Cumhurbaşkanımızla son zamanlarda bazı tartışmalarımız oldu, aleniyete döküldü ben bunları istemedim" dedi.

Siyasi olarak hiçbir resmi görevi kalmadığını söyleyen Arınç "Şu anda resmi hiçbir sıfatı olmayan, Meclis eski başkanı, başbakan eski yardımcısı hükümet sözcüsüyüm. Fiilen yaptığım iş arabulucuk, paramı oradan kazanmaya çalışıyorum, kazanıyorum, benim hanlarım hamamlarım yok, birileri cebime ayda on bin dolar koymuyor, emekli maaşımızla geçiniyoruz, bal gibi yetiyor, benim dört, beş tane maaşım yok, hanlarım apartmanlarımda yok helal kazandım, helal harcadım" dedi.

Kendisinin AKP ile ilgili olarak yaşadıkları hakkında ise Arınç, "Kırgınım ve üzgünüm. Sonu böyle olmamalıydı. Ben hep zaferleri AK Parti'de gördüm. Milli Selamet, Fazilet, Refah dönemlerimiz çileli dönemlerimizdi. İğne ile kuyu kaza kaza biz sadece iktidar ortağı olabildik. Ancak AK Parti'de bütün kapılar açıldı. Millet gürül gürül AK Parti'ye geldi. Ekonomi müthiş, 6 sıfırı atacak durumdayız. AB sürecinde başarılıyız, istihdam almış başını gitmiş. Meclis Başkanı olarak gidilmeyen ülkelere gittim, muhteşem karşılamalar. Ben bunları gördükten sonra yine AK Parti'nin başarılı olmasını isteyeceğim, bu işin sonu böyle olmamalı, böyle bitmemeli" diye konuştu.