Arınç, Erdoğan’a ve AKP'ye oy istediği törende yuhalandı

Son zamanlarda AKP’ye yönelik eleştirileriyle gündeme gelen TBMM eski başkanı Bülent Arınç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Manisa'da toplu açılış törenine katıldı.

Sözcü’nün haberine göre, Arınç’ı kürsüye çıkarken ve konuşması bittikten sonra yuhalandığı öğrenildi. Arınç'ın konuşması sırasında kimi zaman meydandan ‘Recep Tayyip Erdoğan' sloganları yükseldiği belirtilirken, konuşmasını "Sizleri selamlıyorum" sözleriyle bitiren Arınç’ın kürsüden inerken de yuhalandığı gözlendi.